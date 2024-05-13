Во Франции назвали последствия наступления ВС РФ на Харьков

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Французский генерал Франсуа Шованcи предположил, какие последствия российского наступления в Харьковской области для украинской армии, передает LCI.
Шованси раскрыл последствия российского наступления, подчеркнув, что ВСУ ослабят другие участки фронта, чтобы стянуть войска к Харькову.
Бои на северо-востоке заставят украинскую армию перераспределить боеприпасы и более интенсивно использовать их за пределами Донбасса, добавил французский военный.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о российском наступлении на харьковском направлении. Он подтвердил, что в нескольких селах Харьковской области происходят боевые столкновения.
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«Украинцы будут вынуждены снимать подразделения с других мест, чтобы переместить их туда. Следовательно, это ослабит другие участки фронта», – отметил он.
Бои на северо-востоке заставят украинскую армию перераспределить боеприпасы и более интенсивно использовать их за пределами Донбасса, добавил французский военный.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о российском наступлении на харьковском направлении. Он подтвердил, что в нескольких селах Харьковской области происходят боевые столкновения.
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Александр Климов