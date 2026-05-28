Экс-депутат Рады не исключил тайный выезд послов США из Киева

28 мая 2026, 17:00

Экс-депутат Рады Килинкаров: Дипломаты США могли тайно покинуть Киев

Послы США и их семьи могли уже без лишнего шума покинуть Киев после предупреждения МИД РФ о планируемых ударах по центрам принятия решения, расположенным в украинской столице. Такое развитие событий не исключил бывший народный депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.





Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что посольство США решило уехать из Киева после призыва России к иностранным гражданам покинуть украинскую столицу. Позже ее слова об эвакуации дипмиссии США опровергли в МИД Украины и самом американском посольстве.



Тем не менее экс-депутат Рады считает, что инстинкт самосохранения и отсутствие необходимости рисковать жизнью американских дипломатов и их близких могли подвигнуть их на неофициальный выезд.





«Я думаю, что основная часть дипломатов, по крайней мере члены их семей, на всякий случай они, конечно же, выехали. Но политически таких заявлений они делать не стали. То есть, по сути, Каллас права, но Украина, как всегда, по-своему все вывернула. Я просто исхожу из человеческого инстинкта самосохранения», — сказал Килинкаров в разговоре с Life.ru.