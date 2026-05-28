Посол Мирошник: отказ ЕС эвакуировать посольства из Киева — это их проблема

Глава евродипломатии Кая Каллас, заявив об отказе ЕС эвакуировать посольства из Киева после предупреждения МИД РФ об ударах по объектам украинской столицы, взяла на себя ответственность за сохранность европейских дипмиссий. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.





Напомним, Каллас на неформальной встрече глав МИД ЕС на Кипре заявила, что все европейские посольства останутся в Киеве, несмотря на предупреждение МИД РФ, пишут argumenti.ru.





«Из того, что мы слышали с Украины вчера, все посольства остаются, кроме одного. Все европейцы остались, США ушли», — приводит издание слова Каллас.

«В данном случае госпожа Кая Каллас может считать, что она полностью взяла на себя ответственность как представитель Евросоюза по дипломатической линии. В данном случае это абсолютно их проблема. В ответ на гуманитарные, гуманные шаги со стороны России Еврокомиссия пытается предложить какие-то политические, популистские шаги, это абсолютно их проблема», — сказал Мирошник.