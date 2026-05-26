«Можно снести Банковую»: генерал-лейтенант высказался о перспективах ударов ВС РФ по Киеву

26 мая 2026, 17:25

Военэксперт Бужинский: Зеленского давно пора было помножить на ноль

Целей для ударов ВС РФ в Киеве много, однако офис президента Украины таковой не является ввиду несообразности. Об этом рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Евгений Бужинский.





Накануне МИД РФ сообщил, что российские силы переходят к последовательному нанесению ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и центрам принятия решений в Киеве.



В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что главными целями для таких ударов станут военные объекты, транспортная и энергетическая инфраструктура, командные и запасные командные пункты.





«Можно снести и Банковую, и Верховную Раду, и здание Министерства обороны Украины, но это чисто демонстрация, не более того, потому что вряд ли Зеленский сидит в своем кабинете. Он наверняка в одном из бункеров. Другое дело, что его давно надо было помножить на ноль. Но наше руководство, видимо, считает, что это нецелесообразно», — сказал Бужинский.