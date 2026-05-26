Военный эксперт назвал главные цели для поражения в Киеве

26 мая 2026, 17:01

Военэксперт Матвийчук: Киев сам является объектом для поражения

Россия может ударить по важнейшим военно-промышленным предприятиям для ВСУ в Киеве. Так считает полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук.





Накануне МИД РФ сообщил, что российские силы переходят к последовательному нанесению ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и центрам принятия решений в Киеве.



В разговоре с изданием «Абзац» Матвийчук отметил, что это предупреждение будет воплощено в полной мере. Он уточнил, что в Киеве есть ряд промышленных предприятий, где производят электронику, авионику для БПЛА и ракет, а также научно-исследовательский центр ядерной физики. Там сконцентрированы все железные дороги. Внимания также заслуживают аэродромы Жуляны и Борисполь.





«Я думаю, что эти объекты являются критическими, которые мы будем планировать к уничтожению. Кроме того, не надо забывать о том, что Киев поделен пополам рекой Днепр. Есть районы Дарница и Милая, которые отделены от основного Киева, и их связывают три моста. Это мост Патона, мост Метро и автомост. Если их разрушить, Киев останется практически без связи», — считает Матвийчук.

«Российская риторика серьезно изменилась. Предостережение направил МИД России. Еще несколько месяцев тому назад такие заявления не могли бы появиться в принципе. Посмотрим, что будет», — отметил эксперт.