Военный эксперт назвал главные цели для поражения в Киеве
Россия может ударить по важнейшим военно-промышленным предприятиям для ВСУ в Киеве. Так считает полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Накануне МИД РФ сообщил, что российские силы переходят к последовательному нанесению ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и центрам принятия решений в Киеве.
В разговоре с изданием «Абзац» Матвийчук отметил, что это предупреждение будет воплощено в полной мере. Он уточнил, что в Киеве есть ряд промышленных предприятий, где производят электронику, авионику для БПЛА и ракет, а также научно-исследовательский центр ядерной физики. Там сконцентрированы все железные дороги. Внимания также заслуживают аэродромы Жуляны и Борисполь.
«Я думаю, что эти объекты являются критическими, которые мы будем планировать к уничтожению. Кроме того, не надо забывать о том, что Киев поделен пополам рекой Днепр. Есть районы Дарница и Милая, которые отделены от основного Киева, и их связывают три моста. Это мост Патона, мост Метро и автомост. Если их разрушить, Киев останется практически без связи», — считает Матвийчук.
Он добавил, что Киев — это важнейший административно-политический центр. В этой связи эксперт не исключил, что украинская столица сама является объектом для поражения.
При этом руководство ЕС отвергло предостережение МИД России об эвакуации дипломатов из Киева. Политический обозреватель Марк Бернардини сказал Общественной Службе Новостей, что европейцы не верят в возможность нанесения ударов по Киеву.
«Российская риторика серьезно изменилась. Предостережение направил МИД России. Еще несколько месяцев тому назад такие заявления не могли бы появиться в принципе. Посмотрим, что будет», — отметил эксперт.
Так, по его словам, руководители Евросоюза выставили своеобразный живой щит из европейских дипломатов против возможных атак России.