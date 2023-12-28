Экс-депутат Рады признал превосходство ВС РФ по всем направлениям

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Армия России превосходит украинскую по всем направлениям. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Лапин.
«У россиян есть колоссальные резервы и преимущество по всем позициям. Вот возьмите любую позицию, например, танки. У них их тысячи, а у нас около сотни, и то это танки, которые нам дали», - пожаловался Лапин в эфире YouTube-канала «Сейчас».
Он также привел в пример тот факт, что у российской армии сотни самолетов, которые успешно выполняют свои боевые задачи, в то время как Украина мечтает хотя бы о пятидесяти.
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Элина Позднякова