В ВСУ признались в завышенных ожидания от контрнаступления

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Бойцы ВСУ начали жалеть о том, что слишком много ждали от контрнаступления, и теперь начали терять мотивацию из-за неудач на поле боя. Об этом рассказал один из украинских военных, его словам передает немецкий телеканал Welt.
«С военной точки зрения, думаю, не нужно было трубить из каждого угла, что мы вот-вот победим. Люди подумали, что будет очень легко, например, форсировать Днепр и захватить территорию на левом берегу Херсонской области, но это так не работает», — рассказал украинский боец.
По его словам, в рядах ВСУ многие начали терять мотивацию ввиду сложившейся тяжелой ситуации на поле боя.
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Элина Позднякова