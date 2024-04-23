Экс-депутат Рады прокомментировал сообщения об аресте Залужного

Бывшего главнокомандующего Валерия Залужного задержала Служба безопасности Украины (СБУ), сообщил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в своем Telegram-канале.
«По информации из Украины, после отказа Залужного принять пост посла в Великобритании месяц назад, СБУ задержала его, и сейчас бывший главнокомандующий находится под усиленной охраной», — написал Царев.По словам Царева, офис президента Владимира Зеленского пытается добиться согласия от экс-главнокомандующего на работу в Лондоне и отказа от президентских амбиций. Он добавил, что достоверность поступающей информации сложно проверить, однако есть два факта: Залужный пропал из публичного пространства, а новый посол в Лондоне так и не появился.
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