Военэксперт оценил шансы наемников ВСУ избежать гибели

Приказ главы Пентагона Пита Хегсета отменить оружейные поставки в ВСУ стал неожиданностью даже для президента США Дональда Трампа. Как пишет Reuters, идея прекратить помощь возникла в конце января на совещании в Овальном кабинете. Обозреватели отмечают, что республиканец не отдавал соответствующего приказа.