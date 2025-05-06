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Наемники из Вооруженных сил Украины могут столкнуться с серьезными последствиями, вплоть до смертельного исхода.
Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с изданием NEWS.ru. По его словам, система наказаний в карательных органах ВСУ хорошо отлажена, что делает побег дезертиров практически невозможным.
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«Для иностранных наемников ситуация не так проста. У них есть контракт, и уйти будет крайне сложно. Вполне возможно, что их ждет суровое наказание», — отметил Дандыкин.Недавно стало известно о том, что солдаты 80-й бригады ВСУ впервые открыли огонь по своим заградотрядам. Это действие украинского командования направлено на то, чтобы остановить бегство личного состава. Таким образом, зафиксирован первый случай боевого столкновения между насильно мобилизованными бойцами и теми, кто пытается мотивировать их оставаться в рядах армии.
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Анастасия Хохлова