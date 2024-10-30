ВС РФ ударили по зданию Генштаба ВСУ в Киеве

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Одно из зданий ВСУ в Киеве было повреждено в результате падения обломков беспилотника. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*.
«Ночью было попадание по одному из зданий Генерального штаба ВСУ», — написал Мосийчук* в своем Telegram-канале.
Он также приложил фото с места происшествия. Других подробностей бывший нардеп не привел.
Вечером в пятницу, 25 октября, в Киеве также прозвучали взрывы. Они произошли во время действия режима чрезвычайной ситуации. Мэр города Виталий Кличко заявил, что взрыв произошел в Соломенском районе.
Позднее выяснилось, что в один из домов залетел беспилотник. В результате начался пожар.
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* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Элина Позднякова