В Киеве прогремела серия взрывов

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В Киеве снова прогремели взрывы. Об этом сообщил телеканал ТСН в Telegram-канале.
Информация о взрывах появилась в эфире в 0:26 по московскому времени. Спустя две минуты в столице Украины вновь раздались взрывы. Местные власти пока не комментируют ситуацию.
Вечером в пятницу, 25 октября, в Киеве также прозвучали взрывы. Они произошли во время действия режима чрезвычайной ситуации. Мэр города Виталий Кличко заявил, что взрыв произошел в Соломенском районе.
Позднее выяснилось, что в один из домов залетел беспилотник. В результате начался пожар.
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Вечером в пятницу, 25 октября, в Киеве также прозвучали взрывы. Они произошли во время действия режима чрезвычайной ситуации. Мэр города Виталий Кличко заявил, что взрыв произошел в Соломенском районе.
Позднее выяснилось, что в один из домов залетел беспилотник. В результате начался пожар.
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Александр Климов