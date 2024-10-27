В Одессе произошел масштабный пожар после сообщений о взрыве

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В Одессе на юге Украины вспыхнул крупный пожар, сопровождаемый звуками детонации. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале информационного агентства УНИАН.
«В Одессе бушует масштабный пожар, а также слышны звуки детонации», – говорится в сообщении.
Официальной информации о пожаре пока не поступало.
Ранее сообщалось, что пожар в одесском порту возник после удара баллистической ракеты ОТРК «Искандер».
17 октября Вооруженные силы (ВС) России атаковали энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую электроснабжение военно-промышленного комплекса (ВПК) на Украине. По данным Министерства обороны РФ, атака на энергообъекты осуществлялась с помощью беспилотников, артиллерийских и ракетных установок.
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Александр Климов