Экс-депутат Рады сообщил о ракетном ударе по воинской части Нацгвардии

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Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по одной из воинских частей Нацгвардии Украины в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука.
«В селе Дмитровка, за Камышеватым, на запорожском направлении. Там, где был прилет по 128-й бригаде, в соседнем здании враг ракетным ударом накрыл воинскую часть Нацгвардии», — рассказал Мосийчук.Бывший депутат отметил, что в результате атаки ликвидировано много военнослужащих. Он также призвал прокуратуру привлечь виновных к ответственности за размещение состава Нацгвардии в небезопасном месте.
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