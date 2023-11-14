Последние новости СВО: ВСУ заговорили об отступлении, где ВС РФ расширили контроль

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Украинские боевики опасаются, что западные союзники прекратят финансирование ВСУ, и ВС РФ одержат победу в конфликте. Редакция «Радио 1» расскажет, какие настроения в рядах украинской армии, почему противник заговорил об отступлении, и где имеют тактические успехи российские военные.
Система ПВО пресекла атаку БПЛА на Московскую область
Минувшей ночью киевский режим осуществил попытку атаки с использованием БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Средства ПВО обнаружили и перехватили дроны противника, которые намеревались нанести удары по Московской, Тамбовской и Брянской областям.
Казаки бригады «Дон» потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ
Беспилотник атаковал химический завод в Брянской области
Неразорвавшийся дрон ВСУ был обнаружен на территории строящегося химического завода в Брянской области. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Прибывшие на место обнаружения беспилотника специалисты обезвредили взрывное устройство.
В результате атаки жертв нет. Крыша цеха получила незначительные повреждения.
Взрывы на Украине
В Херсоне прогремел взрыв, об этом сообщает издание «Страна.ua». Кроме того, взрывы прозвучали в Харьковской области. По данным онлайн-карт министерства цифровой трансформации Украины, в нескольких областях страны была объявлена воздушная тревога. Информации о разрушениях в настоящее время нет.
В ВСУ заговорили об отступлении до Львова
Украинские военные уверены, что без поддержки западных стран, ВСУ придется отступить от Львова. Об этом пишет издание Daily Beast.
Авторы статьи рассказали, что Запад может сократить помощь Украине на фоне конфликта между Палестиной и Израилем. Собеседники издания заявили, что без вооружения США Украина не сможет противостоять России, потому что у страны нет вооружения и боеприпасов.
Последние новости СВО
ВС РФ расширили зону контроля на севере, в районе Берховского водохранилища, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Активное наступление российской армии зафиксировано на южном фланге Бахмута.
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На Херсонском направлении боевые действия активизировались. Противник попытался повредить дорогу из Алешек к Новой Каховке, чтобы нарушить снабжение ВС РФ на этом направлении.
Российским военным удалось улучшить позиции на Авдеевском участке фронта. Ожесточенные бои начались в районе Донецкой фильтровальной станции и СТ «Виноградники».
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Анастасия Крестьянова