Стали известны потери ВСУ после удара ВС РФ по учебной части в Полтаве

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На данный момент известно о том, что не менее 33 боевиков ВСУ погибли при российском ударе «Искандером» по военной части А3990 в Полтаве, около 100 человек получили ранения. Такие данные приводит Mash.
Согласно сообщению, две ракеты прилетели во время построения личного состава 128-й бригады ВСУ. Одна атаковала плац, а вторая — помещение столовой. Издание сообщает о 33 погибших боевиках ВСУ и о 89 раненых. Другие источники сообщают о минимум 109 ликвидированных и порядка 300 раненых украинских военных.
Военкоры считают, что решение об атаке по этому месту было принято благодаря данным от местных жителей, которые проинформировали российскую сторону о скоплении боевиков ВСУ в данном месте. Сейчас в Полтаве объявлен экстренный сбор донорской крови всех групп.
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Элина Позднякова