ФСБ задержала передававшую данные о ВС России представителям СБУ под Белгородом
Жительницу Белгородской области подозревают в передаче украинским спецслужбам сведений о местах дислокации подразделений Вооружённых сил РФ.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Ее арестовали.
В ведомстве уточнили, что следствие продолжает работу. Проводятся необходимые действия. Максимальное наказание по указанной санкции предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
По данным УФСБ, в декабре 2023 года фигурантка по собственной инициативе установила контакт с представителями Службы безопасности Украины. Через телефон она отправляла географические координаты и фотографии местности, указывая предполагаемое расположение одного из российских подразделений.
Силовики добавили, что противоправную деятельность удалось своевременно пресечь в ходе оперативных мероприятий.
