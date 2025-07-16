Экс-ефрейтор из Челябинска отправлял ВСУ списки личного состава подразделений РФ
Бывший военнослужащий РФ из Челябинска Антон Хожаев* продал Вооруженным силам Украины секретную информацию за $80. Также он отправлял ВСУ списки личного состава российских воинских подразделений, с которыми взаимодействовал во время выполнения боевых задач. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Хожаев* передавал эти данные безвозмездно в рамках дела о государственной измене.
Собеседник агентства сообщил, что фотографии списка личного состава российских подразделений отправлялись им с мобильного устройства куратору на Украине. Он отметил, что фигурант не требовал от Вооруженных сил Украины денежного вознаграждения или гонорара, называя себя идейным сторонником Украины. В 2023 году военного задержали, когда он пытался перейти на территорию противника.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
* внесен в список террористов в России
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