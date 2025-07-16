Экс-ефрейтор из Челябинска отправлял ВСУ списки личного состава подразделений РФ

16 июля 2025, 08:37

Фото: iStock/OlFedv

Бывший военнослужащий РФ из Челябинска Антон Хожаев* продал Вооруженным силам Украины секретную информацию за $80. Также он отправлял ВСУ списки личного состава российских воинских подразделений, с которыми взаимодействовал во время выполнения боевых задач. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Хожаев* передавал эти данные безвозмездно в рамках дела о государственной измене.