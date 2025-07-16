16 июля 2025, 07:45

Фото: iStock/Diy13

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас оказалась в центре резкой критики после своих недавних высказываний о необходимости давления на Россию для достижения мира на Украине. Об этом пишет РИА Новости.





Пользователи сети выразили недовольство ее позицией, предлагая альтернативные решения. Один из комментаторов по имени Луис Варгас отметил, что можно было бы заставить Украину остановиться, указав на то, что в конфликте участвуют две стороны. Другой пользователь, Д. Уэбб, предложил принять условия России и начать соблюдать старые соглашения НАТО о нерасширении, подчеркивая, что это могло бы быть более выгодным решением как с экономической точки зрения, так и с точки зрения спасенных жизней.



Некоторые комментаторы призвали Каллас уйти в отставку. Другие пользователи также критиковали ее за недостаток активности в дипломатических усилиях, указывая на то, что она должна была попытаться установить контакт с российскими властями. Один из комментаторов выразил недоумение по поводу ее позиции, задаваясь вопросом, что она курит.





«Что вы курите? Вы должна быть представителем министерства иностранных дел ЕС. Европа когда-то была одной из самых влиятельных сил в дипломатии. Скажите, что вы лично сделали для прекращения конфликта на Украине. Вы звонили Сергею Лаврову, вы хотя бы пытались поговорить с россиянами, чтобы узнать их позицию? Вы позорите ЕС и нашу внешнюю политику в целом», — набросился Budalaj Lama.