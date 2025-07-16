Генерал Попов: Возможная передача ракет Tomahawk Киеву начнет третью мировую
Генерал-майор авиации Владимир Попов выразил серьезные опасения по поводу возможной передачи крылатых ракет Tomahawk Украине. В беседе с «NEWS.ru» он отметил, что использование этого оружия, способного нести ядерные боевые части, может привести к началу глобального конфликта.
По словам Попова, поставки Tomahawk в Украину означают, что это будет не просто предвестник третьей мировой войны, а ее фактическое начало.
«Мы ответим тем же самым», — подчеркнул он, указывая на потенциальные последствия для международной безопасности.
Генерал также выразил сомнения относительно того, что администрация президента США Дональда Трампа пойдет на такой шаг, назвав угрозы поставок «мифическими». Стоит отметить, что большинство модификаций ракет Tomahawk запускаются с подводных лодок и надводных кораблей, в то время как наземный запуск возможен только с помощью комплекса Typhon, который впервые был испытан в 2023 году.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.