Генерал Попов: Возможная передача ракет Tomahawk Киеву начнет третью мировую

16 июля 2025, 07:46

Фото: iStock/bpawesome

Генерал-майор авиации Владимир Попов выразил серьезные опасения по поводу возможной передачи крылатых ракет Tomahawk Украине. В беседе с «NEWS.ru» он отметил, что использование этого оружия, способного нести ядерные боевые части, может привести к началу глобального конфликта.





По словам Попова, поставки Tomahawk в Украину означают, что это будет не просто предвестник третьей мировой войны, а ее фактическое начало.





«Мы ответим тем же самым», — подчеркнул он, указывая на потенциальные последствия для международной безопасности.