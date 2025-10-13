Экс-гитариста «Арии» Сергея Маврина внесли в базу «Миротворца»*
Личные данные 62-летнего музыканта и композитора Сергея Маврина попали в базу украинского сайта «Миротворец»* за «пропаганду войны». Об этом пишет «Постньюс».
По данным издания, это произошло в сентябре текущего года из-за выступлений Маврина в Мариуполе и Донецке.
«Создатели "Миротворца"* обвинили Маврина в поддержке ВС РФ, "пропаганде войны", "сознательном нарушении государственной границы Украины" и "соучастии в преступлениях против Украины и ее граждан"», — говорится в материале.
Маврин играл в группах «Ария», «Черный кофе» и «Кипелов», а также выступал вместе с Дмитрием Маликовым. В 1997 году музыкант основал группу «Маврин», которая распалась только в конце 2023 года.