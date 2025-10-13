Экс-гитариста «Арии» Сергея Маврина внесли в базу «Миротворца»*

13 октября 2025, 11:01

Сергей Маврин (Фото: iStock/mavrin_s)

Личные данные 62-летнего музыканта и композитора Сергея Маврина попали в базу украинского сайта «Миротворец»* за «пропаганду войны». Об этом пишет «Постньюс».





По данным издания, это произошло в сентябре текущего года из-за выступлений Маврина в Мариуполе и Донецке.





«Создатели "Миротворца"* обвинили Маврина в поддержке ВС РФ, "пропаганде войны", "сознательном нарушении государственной границы Украины" и "соучастии в преступлениях против Украины и ее граждан"», — говорится в материале.