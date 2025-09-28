28 сентября 2025, 09:34

Романа Абрамовича внесли в базу сайта «Миротворец»* за поддержку России и армии

Роман Абрамович (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Российский бизнесмен Роман Абрамович с 2022 года находится в украинской базе «Миротворец»*. Об этом пишет РИА Новости.