Романа Абрамовича внесли в базу сайта «Миротворец»*
Российский бизнесмен Роман Абрамович с 2022 года находится в украинской базе «Миротворец»*. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что предприниматель оказался в списке ресурса из-за поддержки России и армии. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее стало известно, что в базу «Миротворца»* внесли 11-летнего россиянина. Причиной стало пресечение мальчиком границы Ростова и ЛНР в 2015 году. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, сайт «Миротворец»* известен благодаря публикациям, вызывающим общественный резонанс. На ресурсе часто появляются персональные данные различных лиц, включая представителей российской культуры, политики, спорта и других сфер деятельности из разных стран.
