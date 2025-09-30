Хоккеиста Павла Дацюка внесли в базу сайта «Миротворец»*

30 сентября 2025, 11:38

Фото: iStock/RuslanShevchenko

Личные данные российского хоккеиста Павла Дацюка включили в базу украинского сайта «Миротворец»* за «покушение на территориальную целостность Украины». Об этом сообщает «Постньюс».





По данным издания, хоккеиста обвиняют в «пропаганде», «покушении на территориальную целостность Украины», а также «соучастии в преступлениях против граждан страны».





«Причиной стало участие Дацюка в хоккейном турнире "Кубок вызова", организованном "Газпром добыча Уренгой" в 2024 году», — говорится в материале.