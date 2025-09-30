Достижения.рф

Хоккеиста Павла Дацюка внесли в базу сайта «Миротворец»*

Фото: iStock/RuslanShevchenko

Личные данные российского хоккеиста Павла Дацюка включили в базу украинского сайта «Миротворец»* за «покушение на территориальную целостность Украины». Об этом сообщает «Постньюс».



По данным издания, хоккеиста обвиняют в «пропаганде», «покушении на территориальную целостность Украины», а также «соучастии в преступлениях против граждан страны».

«Причиной стало участие Дацюка в хоккейном турнире "Кубок вызова", организованном "Газпром добыча Уренгой" в 2024 году», — говорится в материале.

Это соревнование посвятили бойцам ВС РФ, погибшим при выполнении боевых задач в зоне проведения российской спецоперации на Украине. Создатели «Миротворца»* сочли участие Дацюка в мероприятии публичной поддержкой «русской злости», после чего он стал соучастником действий российской власти.
Элина Позднякова

