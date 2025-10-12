Достижения.рф

Российскую актрису Стасю Толстую и её мужа внесли в базу «Миротворец»*

Стася Толстая (фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Российскую актрису и режиссёра Стасю Толстую (Венкову) внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает ТАСС.



Создатели сайта опубликовали личные данные актрисы и обвинили её в покушении на территориальную целостность Украины из-за посещения Крыма. Также в базу попал её муж, актер Иван Толстой.

Сайт «Миротворец»* создали в 2014 году. Он предназначен для публикации персональных данных лиц, которых считают угрозой национальной безопасности Украины. В чёрный список ресурса за последние годы попали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или иным образом вызвавшие негативную реакцию создателей сайта.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0