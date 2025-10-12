Российскую актрису Стасю Толстую и её мужа внесли в базу «Миротворец»*

12 октября 2025, 16:03

Стася Толстая (фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Российскую актрису и режиссёра Стасю Толстую (Венкову) внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает ТАСС.