Экс-глава МИД Австрии обвинила Украину в жестокости после атаки на Москву

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Все дроны, которыми Киев атаковал Москву днем 10 ноября, были направлены на жилые районы. Об этом сообщила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в своем Telegram-канале.
По ее словам, это была самая ожесточенная атака со стороны Украины с начала конфликта.
Согласно информации Минобороны России, украинские боевики в воскресенье, 10 ноября, попытались нанести массированный удар по российской гражданской инфраструктуре с применением 84 дронов. Все воздушные цели сбиты системами противовоздушной обороны.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Согласно информации Минобороны России, украинские боевики в воскресенье, 10 ноября, попытались нанести массированный удар по российской гражданской инфраструктуре с применением 84 дронов. Все воздушные цели сбиты системами противовоздушной обороны.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова