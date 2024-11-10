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Российская армия нанесла удар по живой силе ВСУ и иностранным наемникам в Харьковской области, в результате которого противник потерял до 50 военнослужащих, информирует Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ и иностранных наемников в районах населенных пунктов Бочково, Малые Проходы, Борщева и Казачья Лопань Харьковской области», — передает Министерство обороны Российской Федерации.
Ещё военное ведомство уточнило, что Вооружённые силы Украины потеряли до 50 бойцов два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30.
Ранее пресс-служба министерства обороны РФ сообщала, что российская армия в ходе наступательной операции освободила населённый пункт Волченка в Донецкой Народной Республике. В штурме принимали участие подразделения войсковой группировки «Центр».
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