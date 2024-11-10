На Западе удивились происходящему в зоне СВО

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ВСУ могут готовить отступление из Курахово из-за наступления российских войск. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
По его мнению, украинцы осознают, что Курахово потерян. Эксперт крайне удивлен, так как этот город является основой украинской обороны на юг Донбасса.
Меркурис добавил, ВС РФ активно продвигаются и в скором времени могут окружить Курахово. В Киеве понимают, что существует реальная опасность, что это произойдет, заключил аналитик.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Меркурис добавил, ВС РФ активно продвигаются и в скором времени могут окружить Курахово. В Киеве понимают, что существует реальная опасность, что это произойдет, заключил аналитик.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова