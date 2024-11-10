ВСУ дважды атаковали дом в Шебекино, под завалами находится мужчина

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Украинский дрон дважды атаковал многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Утверждается, что под завалами находится мужчина. В настоящее время жильцов дома эвакуируют.
Глава региона посетил Шебекино, чтобы проверить процесс восстановления поврежденного жилья. По его словам, он сам стал свидетелем того, как БПЛА врезался в дом на уровне четвертого этажа. Отмечается, что хозяин квартиры не пострадал.
Спустя некоторое время стало известно о повторном ударе беспилотника в тот же дом. Гладков сообщил о том, что будет развернут оперативный штаб.
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Глава региона посетил Шебекино, чтобы проверить процесс восстановления поврежденного жилья. По его словам, он сам стал свидетелем того, как БПЛА врезался в дом на уровне четвертого этажа. Отмечается, что хозяин квартиры не пострадал.
Спустя некоторое время стало известно о повторном ударе беспилотника в тот же дом. Гладков сообщил о том, что будет развернут оперативный штаб.
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Екатерина Коршунова