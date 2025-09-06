Экс-глава Минобороны Украины раскрыл смысл продолжения боевых действий

06 сентября 2025, 18:56

Экс-глава Минобороны Украины Загороднюк: ВСУ нужно лишить Россию победы

Фото: iStock/Diy13

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что цель затяжных боевых действий на Украине заключается не в нанесении России прямого поражения, а в стратегическом лишении Москвы возможности достигать поставленных целей. На его высказывания обратил внимание обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.