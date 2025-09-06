Экс-глава Минобороны Украины раскрыл смысл продолжения боевых действий
Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что цель затяжных боевых действий на Украине заключается не в нанесении России прямого поражения, а в стратегическом лишении Москвы возможности достигать поставленных целей. На его высказывания обратил внимание обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.
По словам Загороднюка, Украина применяет тактику так называемой «стратегической нейтрализации», когда основная задача заключается не в тотальном разгроме противника, а в препятствовании его усилиям на ключевых направлениях.
Обозреватель газеты добавляет, что боевые действия на Украине явно ещё далеки от завершения.
