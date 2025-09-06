Три дома в российском регионе повреждены из-за атаки ВСУ
В воздушное пространство Республики Адыгеи вторгся беспилотник ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава одного из муниципалитетов Савв Аскер.
По его словам, ночью этой субботы, 6 сентября, вражеский дрон атаковал аул Афипсип Тахтамукайского района. В результате его падения повреждения получили три частных дома. Речь идет преимущественно об остеклении. Погибших и пострадавших нет, уточнил чиновник.
Местные власти также пообещали выделить средства из районной казны на помощь собственникам поврежденных домов.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области при ударе украинского БПЛА погиб водитель автобуса.
Читайте также: