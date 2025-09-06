В Раде заявили, что многие украинцы считают Москву безопасной для себя

06 сентября 2025, 18:20

Депутат Рады Дмитрук: многие украинцы считают Москву безопасной для себя

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук заявил, что многие граждане Украины опасаются преследования со стороны киевского режима и считают Москву безопасным убежищем. Об этом он рассказал в своём личном блоге.