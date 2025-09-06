В Раде заявили, что многие украинцы считают Москву безопасной для себя
Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук заявил, что многие граждане Украины опасаются преследования со стороны киевского режима и считают Москву безопасным убежищем. Об этом он рассказал в своём личном блоге.
Парламентарий подчеркнул, что среди украинцев, покинувших страну после начала СВО, есть разные истории. Среди них те, кто участвовал в политической жизни страны, и кто был к ней равнодушен. Кто являлся публичной персоной, а кто – простым гражданином. Однако есть среди них и те, кто не захотел стать жертвой киевского режима. Они, по словам Дмитрука, не стали дожидаться убийства, похищения или тюрьмы, а сразу переехали в Москву, которую считают безопасным местом.
Ранее, в сентябре, РИА Новости сообщило, что в 2025 году более 16 тысяч граждан Украины пересекли российскую границу.
