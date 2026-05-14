Экс-глава офиса Зеленского Ермак ходил к гадалке, чтобы навести порчу на руководителей антикоррупционных органов
Экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак ходил к гадалке, чтобы навести порчу на руководителей антикоррупционных органов — НАБУ и САП. Об этом пишут украинские СМИ.
51-летняя женщина из Киева выступала в роли гадалки для Ермака. Она давала ему советы, которые он учитывал при принятии кадровых решений.
Поскольку за дело взялись НАБУ и САП, стало ясно, что её помощь не принесла результатов. Бывшего соратника Зеленского подозревают в легализации крупной суммы.
В понедельник, 11 мая, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обвинили Андрея Ермака в легализации свыше 460 миллионов гривен, полученных от строительства элитного жилья в Киевской области. В рамках расследования суд уже наложил арест на недвижимость, связанную с этим делом.
