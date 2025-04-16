Экс-главу Курской области Смирнова обвинили в хищении свыше миллиарда рублей

Алексей Смирнов (Фото: суды общей юрисдикции)
Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова обвинили в хищении свыше миллиарда рублей. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Отмечено, что второй фигурант дела — заместитель Смирнова Алексей Дедов.
«Бывшие чиновники задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в сумме более 1 млрд рублей. Они были выделены АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной», — пояснила Волк.Следователи выяснили, что фигуранты руководили преступной группировкой и вместе с руководителями «Корпорации развития Курской области» организовали хищение государственных денег. Смирнова и Дедова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
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