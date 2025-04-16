Экс-главу Курской области Смирнова обвинили в хищении свыше миллиарда рублей

Горнальский Свято-Николаевский монастырь в Курской области освободили российские военнослужащие от боевиков ВСУ. Об этом информирует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»). Уточняется, что противник потерял ключевой рубеж обороны на территории России. На момент написания заметки информацию в МО РФ не подтверждали.