«Сдаетесь или...» — боевик ВСУ рассказал, как попал в плен к ВС РФ

При атаке FPV-дрона со стороны боевиков ВСУ получил ранение депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников. Об этом в беседе с URA.RU рассказал сам парламентарий. По его словам, за два года это уже второй раз, когда его ранили.