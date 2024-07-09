«Сдаетесь или...» — боевик ВСУ рассказал, как попал в плен к ВС РФ

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О попадании в плен к ВС РФ рассказал боевик ВСУ Вячеслав Задорин. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что российские военные предложили противнику сложить оружие 5 июля, юго-западнее населенного пункта Синельниково. Боевики были в блиндажах.
«Был штурм реки военными Российской Федерации. Было много FPV-дронов, минометы были. С их стороны был задан вопрос: или вы сдаетесь, или мы вас закидаем гранатами. Мы испугались и сдались в плен», — сказал Задорин.
Он резюмировал, что его насильно доставили в военкомат при возвращении домой с работы. Мужчину готовили в учебке 11 дней.
Ранее сообщалось, что депутата Госдумы Олега Колесникова ранили в зоне спецоперации.
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