Экс-командир батальона «Айдар»* сделал шокирующее заявление о потере Часов Яра

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После того как армия России освободит Часов Яр, Украина потеряет сразу несколько городов. Об этом заявил экс-командир взвода батальона «Айдар»* Евгений Дикий.
По его словам, в случае установления контроля ВС РФ над Часов Яром ВСУ вынуждены будут оставить Славянск, Краматорск, Константиновку и Дружковку.
По его словам, уже на днях армия России начнет наступление под Покровском. Он отказался прогнозировать исход ожидаемого наступления, так как считает, что многое зависит от качества фортификаций, с обустройством которых, как известно, у ВСУ имеются проблемы.
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«Вот если не дай Боже, мы потеряем Часов Яр, мы потеряем Донецкую область», — заявил военный в эфире «Украинской правды».
По его словам, уже на днях армия России начнет наступление под Покровском. Он отказался прогнозировать исход ожидаемого наступления, так как считает, что многое зависит от качества фортификаций, с обустройством которых, как известно, у ВСУ имеются проблемы.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
Элина Позднякова