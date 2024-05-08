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В районе села Новопокровское под Авдеевкой украинские войска из-за отсутствия оборонительных укреплений понесли значительные потери в личном составе — несколько сотен человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.
«У Новопокровского для противника ситуация сложилась не очень хорошая. Они, вероятно, не успели выстроить оборону в районе Новопокровского и несут там очень большие потери. Сейчас это уже несколько сотен человек», — сообщили в силовых структурах.Отмечается, что Сейчас любая активность украинских Вооруженных сил на этом фронтовом участке подавляется точными комбинированными ударами.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины направляют в подконтрольные им территории ДНР свежие войска. По уточненным данным, украинских мобилизованных отправили в Константиновку и Краматорск.
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