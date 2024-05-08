«Мы не могли из окопа голову показать»: ВСУ покидают оборонительные позиции под Авдеевкой

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ВСУ покидают оборонительные позиции под Авдеевкой из-за непрерывного огня со стороны российских военных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пленного военнослужащего 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Юрия Юречко.
Он попал в плен в середине апреля под Авдеевкой. По его словам, бегство лишь некоторым дает шанс выжить. Он отметил, что непрекращающиеся точные удары российской артиллерии не оставляют украинским военным шанса на спасение.
«Мы не могли из окопа голову показать, все время нас поливали. Оборону там трудно удержать, почти невозможно, блиндажи разносят, приходится уходить на соседние, но это ненадолго. Выслеживают с птичек и сразу прилетает туда», — сказал Юрченко.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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