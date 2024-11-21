Экс-лидер лейбористов призвал Стармера объяснить атаку Storm Shadow на РФ

Кир Стармер (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Премьер-министр Кир Стармер Британии должен публично прояснить ситуацию вокруг запуска ракет Storm Shadow по территории России. Об этом заявил бывший лидер Лейбористской партии королевства Джереми Корбин.
Накануне американское агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Украина впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории России. Удары, как отмечается, наносились якобы по военным целям.
По его словам, Стармер должен уведомить британских граждан о возможных рисках, если разрешение использовать британские ракеты для ударов по РФ будет означать вступление Великобритании в прямой конфликт с ядерной державой. Ему также стоит объяснить, каким образом данное решение смогли принять без голосования парламента страны.
Корбин отметил, что сам он поддерживает урегулирование конфликта на Украине исключительно дипломатическим способом.
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«Премьер-министр должен немедленно сделать заявление в парламенте, чтобы прояснить, были ли британские ракеты запущены по России», — написал Корбин в соцсети X.
По его словам, Стармер должен уведомить британских граждан о возможных рисках, если разрешение использовать британские ракеты для ударов по РФ будет означать вступление Великобритании в прямой конфликт с ядерной державой. Ему также стоит объяснить, каким образом данное решение смогли принять без голосования парламента страны.
Корбин отметил, что сам он поддерживает урегулирование конфликта на Украине исключительно дипломатическим способом.
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Элина Позднякова