В России оценили эффективность «Панциря» в ходе перехвата ATACMS

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» показал высокую эффективность в ходе отражения атаки баллистическими ракетами ATACMS производства США. ВОб этом сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, пишет РИА Новости.
Российское оборонное ведомство ранее сообщило, что боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 и «Панцирей» перехватили 5 ракет ATACMS, которые были выпущены украинской стороной.
По словам Коротченко, это первый противовоздушный бой, который стал широко известным, с участием ЗРПК сразу против нескольких аэробаллистических целей. До этого «Панцири» успешно отражали атаки крылатыми ракетами Storm Shadow и SCALP-EG.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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По словам Коротченко, это первый противовоздушный бой, который стал широко известным, с участием ЗРПК сразу против нескольких аэробаллистических целей. До этого «Панцири» успешно отражали атаки крылатыми ракетами Storm Shadow и SCALP-EG.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова