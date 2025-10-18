Экс-мэра Одессы Труханова ждут депортация из страны и отжим бизнеса
Лишенного украинского гражданства экс-мэра Одессы Геннадия Труханова ожидают депортация и конфискация бизнеса. Такое развитие событий предсказал представитель одесского подпольного движения «Stop Grave» в беседе с РИА Новости.
Владимир Зеленский подписал соответствующий указ о лишении Труханова гражданства 14 октября, сославшись на наличие у того российского паспорта.
При этом бывший мэр Одессы категорически отвергает эти обвинения.
«Такие действия, как с мэром, касаются только власти. Решение принимает сам наркофюрер (Владимир Зеленский). Ждёт его (Труханова) — возможная депортация, гонения и отжим бизнеса», — сказал собеседник РИА Новости.По мнению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, действия Зеленского мотивированы стремлением киевских властей «расчистить место» и установить контроль над финансовыми потоками города, включая доходы от контрабанды.