18 октября 2025, 06:34

Фото: iStock/sandsun

Лишенного украинского гражданства экс-мэра Одессы Геннадия Труханова ожидают депортация и конфискация бизнеса. Такое развитие событий предсказал представитель одесского подпольного движения «Stop Grave» в беседе с РИА Новости.





Владимир Зеленский подписал соответствующий указ о лишении Труханова гражданства 14 октября, сославшись на наличие у того российского паспорта.



При этом бывший мэр Одессы категорически отвергает эти обвинения.





«Такие действия, как с мэром, касаются только власти. Решение принимает сам наркофюрер (Владимир Зеленский). Ждёт его (Труханова) — возможная депортация, гонения и отжим бизнеса», — сказал собеседник РИА Новости.