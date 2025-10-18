Потери ВСУ за прошедшие сутки составили около 1520 военнослужащих

18 октября 2025, 05:46

Фото: iStock/IherPhoto

За прошедшие сутки потери Вооруженных сил Украины составили около 1520 военнослужащих. Такие данные следуют из заявлений офицеров пресс-центров российских группировок войск, передает РИА Новости.