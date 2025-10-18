Потери ВСУ за прошедшие сутки составили около 1520 военнослужащих
За прошедшие сутки потери Вооруженных сил Украины составили около 1520 военнослужащих. Такие данные следуют из заявлений офицеров пресс-центров российских группировок войск, передает РИА Новости.
Наибольшие потери ВСУ понеси в зоне ответственности группировки войск «Центр» — до 545 людей. Также российскими бойцами ликвидировано до 300 украинских военнослужащих в зоне действий Восточной группировки, более 230 — у Западной, до 230 — у Северной и до 215 — усилиями группировки «Юг».
В сводках по результатам боевых действий также отмечается уничтожение различных единиц военной техники и артиллерийских систем оппонента.
Опираясь на информацию пресс-службы Минобороны от пятницы, общие потери ВСУ за неделю достигли примерно 10 685 человек.
