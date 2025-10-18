Силы ПВО сбили девять БПЛА в небе над Воронежской областью
Силы противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов в небе над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем официальном Telegram-канале.
Уточняется, что силы ПВО устранили дроны в небе над Воронежем и четырьмя районами области. Других деталей не приводится. Предварительно, за время отражения атаки ВСУ никто из жителей не пострадал. Разрушений тоже не зафиксировано.
Гусев также написал об отмене непосредственной угрозы удара БПЛА в Воронеже и в Лискинском и Острогожском районах. При этом режим опасности атаки беспилотников сохраняется на всей территории области.
Ранее сообщалось, что в ночь с 17 на 18 октября временные ограничения на полеты затронули девять аэропортов РФ.
