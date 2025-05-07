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В Запорожской области уничтожили склад ВСУ с боеприпасами

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Склад Вооружённых сил Украины (ВСУ) с боеприпасами и вооружением уничтожен в селе Новотроицкое Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, взрывы продолжались несколько часов.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что боевики ВСУ нанесли 66 ударов по приграничным населённым пунктам в регионе.

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#вс рф
#запорожская область
Демократы предложили Трампу построить оборонительную линию на границе России и Украины
07 мая 2025, 16:11

Фото: iStock/aapsky

Представители Демократической партии в США предложили президенту Дональду Трампу создать оборонительный рубеж на границе России и Украины. Как сообщает argumenti.ru, газета The Washington Post посвятила этой теме подробную статью, а также обнародовала проект оборонительной линии.
Так, предлагается возвести целый комплекс препятствий: стальную стену, защищённую колючей проволокой и подкреплённую глубоким противотанковым рвом. За ним будут расположены противотанковые заграждения и минные поля, затем последуют траншеи, из которых украинские и натовские силы смогут вести огонь по наступающему противнику. За окопами будут расположены искусственное болото и дренажная канава, а далее — железобетонные бункеры с орудийными башнями и подземные убежища, предназначенные якобы для гражданских лиц, чтобы они могли укрыться в случае наступления русских.

Также известно, что оборонительные сооружения будут оснащены системы раннего оповещения, которые будут собирать данные о расположении самолётов и беспилотников с акустических датчиков и со спутников.

Не забыли демократы и об искусственном интеллекте. ИИ будет управлять четырьмя системами аэростатов, состоящими из радаров, прикреплённых к огромным привязным дирижаблям, парящим в нескольких милях над границей, а также осуществлять разведывательную деятельность.

В США утверждают, что на строительство оборонительной линии необходимо потратить 50 млрд долларов. Однако, даже на Украине считают, что игра не стоит свеч: ракеты летают намного выше любых стен, пишет argumenti.ru.

Также своё слово пока не сказал Дональд Трамп, но зато известно мнение простых американцев — многие из них раскритиковали строительство сооружения.

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Песков переадресовал в Киев вопрос о целях атаки БПЛА ВСУ на Москву
Песков посоветовал СМИ спросить у Киева о целях атаки БПЛА ВСУ на Москву
07 мая 2025, 16:07

Фото: istockphoto/Vadven

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Киев вопрос о целях атаки украинских дронов на Москву.
«Позвоните в Киев, пожалуйста, спросите», — прокомментировал Песков вопрос, зачем Украина атакует Москву, когда в город начинают прибывать иностранные лидеры.

Несколько часов назад стало известно, что в Москву вылетел президент Сербии Александр Вучич. Агентство РИА Новости уточнило, что политик будет на параде Победы на Красной площади.

По словам помощника российского президента Владимира Путина Юрия Ушакова, Вучич и Путин обсудят двусторонние отношения и ситуацию на Балканах.

Путин объявил перемирие с нуля часов ночи с 7 на 8 мая до нуля часов ночи с 10 на 11 мая. Киевский режим отказался от предложения российского лидера.

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«Мое сердце на Украине, а часть души в России»: три родины Ксаны Сергиенко и позиция по СВО. Куда пропала певица после шоу «Голос»
07 мая 2025, 16:00

Оксана Сергиенко (Фото: Instagram*@ksanasergienko)

Российская, украинская и американская певица, поэтесса и актриса «Ленинград Центра» Ксана Сергиенко сегодня, 7 мая, отмечает свой день рождения. Ей исполняется 41 год. Артистка стала известна широкой публике после участия в 3-м сезоне шоу «Голос» в 2014 году.
До появления на российской сцене Ксана долгое время жила и работала в Америке. О творческой и личной жизни интернациональной звезды читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Ксана, полное имя — Оксана Витальевна Сергиенко, появилась на свет 7 мая 1984 года в украинском городе Миргороде. Девочка рано начала проявлять творческие способности и уже в три года начала петь. В 6-летнем возрасте Оксана начала обучение в музыкальной школе, а в 12 лет записала свою первую сольную песню и выступила с ней на местных телеканалах.

Кроме музыки Сергиенко занималась танцами и чтением стихов. И становилась победителем известных международных конкурсов «Маленький принц» и «Черноморские игры». Окончив 9 классов, Ксана поступила в эстрадно-цирковой колледж в Киеве. Будучи студенткой третьего курса, девушка отправилась пробовать свои силы в московском шоу «Народный артист».

«Я училась на третьем курсе, когда мой друг Александр Панайотов узнал, что в Москве проводится кастинг в шоу «Народный артист». Взял меня, мою подругу, и втроем мы поехали в столицу. Мы с Сашей успешно прошли прослушивание и на радостях долго бродили по городу», — цитирует артистку издание 7days.ru.

В результате выступление на шоу Ксаны не сложилось, но зато она получила предложение о работе в бродвейском шоу Андрея Иванова в Нью-Йорке.

Жизнь в Америке


Оксана Сергиенко (Фото: Instagram*@ksanasergienko)

Американская работа на самом деле оказалась не тем, что представляла себе певица. Как такового бродвейского шоу не было, и большую часть времени она пела в ресторане. Спустя время Сергиенко обзавелась нужными связями и полезными знакомствами, подучила язык и начала развивать свою карьеру за пределами привычной работы.

В 2009 году Сергиенко получила приглашение от британского лейбла Lizard King Records. Она стала участницей группы Oxzana Band и начала выступать на концертах. Также она записала свой первый альбом, который получил признание и даже был отмечен музыкальной наградой. В 2014 году певица участвовала в кастинге американского шоу «Голос». В это же время Оксане поступило предложение об участии в одноименном проекте в России, и после недолгих раздумий она его приняла.

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Карьера в России


Оксана Сергиенко (Фото: Instagram*@ksanasergienko)

В рамках третьего сезона шоу «Голос» на российском телевидении Ксана Сергиенко выступила на слепом прослушивании с песней «Why». Её исполнение произвело неизгладимое впечатление на наставников. В результате певица присоединилась к команде Димы Билана.

Певица дошла на проекте до полуфинала и показала себя сильным участником. Публика заинтересовалась ее творчеством, у певицы появилась работа в России. В частности Ксана сотрудничала со знаменитыми продюсерами Вадимом Колчковым и Сергеем Пенкиными. Однако с последним совместная работа закончилась скандалом.

«Он же любит все эти блестки, а я могла прийти в берцах и юбке. Его это жутко раздражало. Однажды он пошел в магазин и купил мне змеиное колье, какое-то кольцо, браслет... Да это вообще не мой был формат. Я поняла, что от меня хотят Ваенгу», — цитирует артистку starhit.ru.

Разочарованная Ксана без сожалений хлопнула дверью, и начала заниматься более «альтернативным» творчеством. Кроме сольной карьеры Сергиенко принимала участие 3-м сезоне «Точь-в-точь», где публика отменила ее мастерские перевоплощения в Грейс Джонс, Кристину Агилеру и Фредди Меркьюри.

В 2017 году артистка присоединилась к коллективу «Ленинград Центра» и исполнила ключевую роль в музыкальном спектакле «Прекрасная М». В 2019 году Ксана приняла участие в четвёртом сезоне ещё одного популярного телепроекта Первого канала — «Три аккорда». Талантливая исполнительница стала настоящей звездой шоу, выступления которой вызывали восхищение не только у зрителей, но и у членов жюри.

Куда пропала певица?


Оксана Сергиенко (Фото: Instagram*@ksanasergienko)

После начала СВО Ксана Сергиенко была вынуждена вернуться в Америку. Певица, имеющая украинские корни, не стала занимать ту или иную позицию конфликтующих сторон, написав в своем блоге об одинаковой любви как к русским, так и к украинцам.

«Это был мой мир… разрушенный в одночасье. Мир, в котором не было границ, национальностей и зла, а была лишь музыка. Сегодня он разрушен и продолжает разрушаться с каждым днем. Я оказалась в замкнутом треугольнике, меж трех огней. Мое сердце рвется в Украину, где ежедневно под огнем жизни моих самых близких людей. Часть души осталась в России, где я была вынуждена оставить своих друзей и прекрасные творческие проекты. Сегодня я на своей третьей родине в Америке. И мне невыносимо тяжело. Я не родилась в России, но все мое сердце связывает меня с россиянами, с людьми! Я знаю Россию намного лучше Украины, так как сознательную жизнь я строила уже не там, где родилась. И истинный успех пришел ко мне именно от россиян. Но росчерком одного злого пера все эти годы были перечеркнуты. Нас всех объявили врагами. И я ненавижу тех, кто сделал за меня этот выбор, разрушил мой мир», — писала Ксана.

Сейчас певица постоянно проживает в Майами, по-прежнему радует поклонников своим творчеством и выступает за мир как в украинском конфликте, так и в боевых действиях на территории Ближнего Востока.

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Экс-муж Ксении Бородиной Курбан Омаров рассказал о поездке в Донбасс
07 мая 2025, 15:36

Фото: istockphoto/Igor Ivanov

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров, поделился подробностями своей поездки в Донбасс, которую он совершил еще в 2022 году. Об этом пишут «‎Страсти».
В своем личном блоге он не упоминал о визите в зону специальной военной операции, однако в преддверии Дня Победы решил сделать признание и опубликовал видео, на котором он запечатлен в каске и бронежилете.

Омаров отметил, что его команда уже привыкла к ситуации и не реагировала на звуки прилетов.

«Помню, капитан тогда сказал: "Если бы бахнуло метров на 500 ближе – каску вместе с головой оторвало бы". А мы просто улыбнулись», — рассказал он.

Также бизнесмен прокомментировал поведение некоторых звезд, которые публиковали «черные квадраты» в социальных сетях, намекнув на их недостаточную осведомленность о реальной ситуации. Омаров не уточнил, была ли это единственная его поездка в Донбасс или же он возвращался туда позже.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Бойцы ВС РФ освободили еще один пункт в ДНР
Минобороны: Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ Липовое в ДНР
07 мая 2025, 15:23

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Населенный пункт Липовое в Донецкой народной республике освободили от боевиков ВСУ российские военнослужащие. Об этом сказано в сводке МО РФ.
«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Липовое Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны.
В министерстве добавили, что российская армия поразила три механизированные бригады противника, а также бригады украинской теробороны и нацгвардии. Потери ВСУ составили свыше 230 единиц живой силы, 11 машин, одну боевую машину, пять полевых артиллерийских орудий, три склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы, заключили в МО РФ.

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