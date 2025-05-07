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Склад Вооружённых сил Украины (ВСУ) с боеприпасами и вооружением уничтожен в селе Новотроицкое Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, взрывы продолжались несколько часов.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что боевики ВСУ нанесли 66 ударов по приграничным населённым пунктам в регионе.
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Анастасия Чубина