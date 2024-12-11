Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Киев готов к переговорам с Россией

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Украина готова к проведению с Россией переговоров о мирном урегулировании вооружённого конфликта. Об этом заявил заместитель главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
В интервью украинскому «24 каналу» он подчеркнул, что простого решения по мирному урегулированию ожидать не стоит. По его словам, Украине нужны справедливые условия мира. Замглавы офиса Зеленского также добавил, что если переговоры будут проходить на непонятной юридической площадке, а предложения России будут носить «ультимативный» характер, то Украине не стоит ждать от них успеха.
Он также отметил, что в настоящее время никаких официальных предложений по завершению конфликта нет, кроме «формулы мира» Киева и российского варианта, озвученного Владимиром Путиным на встрече с представителями МИД 14 июня.
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«Для обеспечения интересов Киева на таких переговорах Западу следует усилить давление на Россию», — заявил Подоляк.
Он также отметил, что в настоящее время никаких официальных предложений по завершению конфликта нет, кроме «формулы мира» Киева и российского варианта, озвученного Владимиром Путиным на встрече с представителями МИД 14 июня.
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Александр Бойцов