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Продвижение российских войск на Украине ускоряется. Причина заключается в том числе в заметном ослаблении Вооружённых сил Украины.
Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. По его словам, темы наступления Вооружённых сил неуклонно возрастают по мере ослабления ВСУ. Соответственно, слабеет и сопротивление украинских войск, которые уже не способны эффективно противостоять ударам российской армии, считает эксперт.
Месяц ноябрь Меркурис назвал настолько катастрофическим для ВСУ, что даже политики и средства массовой информации начали признавать колоссальные потери в рядах украинской армии. По словам самих украинских военных, они находятся на грани потери пяти городов — Часова Яра, Курахово, Покровска, Мирнограда и Великой Новосёлки.
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Александр Бойцов