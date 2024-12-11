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Военный аналитик Меркурис заявил об ослаблении ВСУ

Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Продвижение российских войск на Украине ускоряется. Причина заключается в том числе в заметном ослаблении Вооружённых сил Украины.


Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. По его словам, темы наступления Вооружённых сил неуклонно возрастают по мере ослабления ВСУ. Соответственно, слабеет и сопротивление украинских войск, которые уже не способны эффективно противостоять ударам российской армии, считает эксперт.

Месяц ноябрь Меркурис назвал настолько катастрофическим для ВСУ, что даже политики и средства массовой информации начали признавать колоссальные потери в рядах украинской армии. По словам самих украинских военных, они находятся на грани потери пяти городов — Часова Яра, Курахово, Покровска, Мирнограда и Великой Новосёлки.

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#всу
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#вс рф
Ганчев: Командование ВСУ пытается перебросить резервы к Купянску
11 декабря 2024, 17:15

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Командование Вооружённых сил Украины пытается подтягивать резервы к городу Купянску в Харьковской области. В основном пополнения состоят из необученных новобранцев, отловленных сотрудниками ТЦК на улицах городов.
Об этом в разговоре с ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. Украинское военное руководство упорно бросает вчерашних гражданских, спешно мобилизованных, на самые горячие участки, затыкает ими дыры в обороне. Конечно, такая тактика не приносит успеха, подчеркнул руководитель харьковской ВГА.

«Российская армия точечно отрабатывает и по скоплению личного состава противника, и по местам возможных переправ», — сказал Ганчев.

По его словам, прибывающие подкрепления из новобранцев в Купянске «долго не задерживаются».

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#армия
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#харьковская область
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Байден одобрил секретный меморандум по России, Китаю, КНДР и Ирану
11 декабря 2024, 17:08

Джо Байден (Фото: whitehouse.gov)

Покидающий пост президента США Джо Байден одобрил секретный меморандум о противостоянии РФ, Китаю, КНДР и Ирану, он подталкивает американские органы нацбезопасности к разработке новых стратегий по борьбе с «рискованными, углубляющимися связями» между упомянутыми странами, сообщило агентство Reuters.
Документ, предположительно, должен стать дорожной картой для новой администрации избранного президента США Дональда Трампа. Но стратегии и политические предложения, о которых говорится в документе, могут реализоваться или вовсе быть отвергнуты.

«Когда новая команда будет изучать документ, я не думаю, что они увидят в нем что-то, что пыталось бы загнать их в рамки или склонить к тому или иному варианту политики», — передал агентству один из высокопоставленных сотрудников администрации, отказавшийся назвать свое имя.

Чиновники отмечают, что будущие задачи связаны с обеспечением скоординированного использования любых санкций и мер экспортного контроля против России, Китая, КНДР и Ирана без угрозы ответных действий.

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#чиновники
#кндр
#китай
#иран
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Батальон Каштана уничтожил три украинских танка и две БМП в Курской области
11 декабря 2024, 16:14

Фото: iStock/dr_evil

В Курской области за две недели бойцы батальона Каштана из спецназа «Ахмат» уничтожили три украинских танка, две БМП и несколько машин. Технику противника поразили в районе села Черкасское Поречное.
«Также были взяты в плен несколько вояк противника. Один из них (из 41-й бригады) признался, что недавно приехал из Великобритании, где проходил военную подготовку», — сообщает RT со ссылкой на командира батальона.
В то же время общее продвижение российской армии в Курской области за минувший день составило 300 метров, сообщает Pravda.Ru. Бойцы ВС РФ отразили три контратаки украинских военных, уничтожив 20 боевиков, танки Abrams и Leopard, а также три американских Bradley.

Как признавался украинский Генштаб, темпы мобилизации в стране не успевают покрывать потери ВСУ.

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#танки
#всу
#вс рф
#курская область
#конфликт
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Боец ВС РФ с пробитой насквозь грудью спас двух раненых сослуживцев в ДНР — видео
Солдат с проникающим ранением грудной клетки спас двух раненых сослуживцев в ДНР
11 декабря 2024, 15:32

Фото: istockphoto.com/fortton

В ДНР произошёл героический поступок российского военнослужащего с позывным «Топор», который, несмотря на тяжёлое ранение, сумел спасти своих сослуживцев. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash на Донбассе».
Инцидент случился, когда группа из трех военнослужащих возвращалась со штурма и была атакована украинскими беспилотниками.

Солдат получил проникающее ранение груди, что привело к острой дыхательной недостаточности. В таких случаях пациенты часто теряют сознание и могут впадать в кому.

Однако «Топор» проявил невероятную силу духа и, несмотря на свою травму, смог отбиться от атак дронов и вывести своих раненых товарищей с ранениями ног и рук из-под обстрела. Благодаря его мужеству и решительности все трое военнослужащих выжили.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Ради украинской содержанки»: Захарова обвинила США в воровстве
Захарова обвинила США в воровстве ради финансирования Украины
11 декабря 2024, 14:43

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Соединённые Штаты готовы перейти к открытому воровству, чтобы продолжить финансирование Украины и её президента Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала информацию о том, что на Украине было принято постановление, санкционирующее получение Киевом займа в сумме 20 миллиардов долларов в рамках инициативы стран G7 по использованию российских замороженных активов.

«В отсутствии внутриамериканского консенсуса по суммам, которые они готовы тратить на свою украинскую "содержанку", Зеленского, они, видимо, решили перейти к откровенному воровству», — заявила спикер российского МИД.

По мнению Захаровой, за всеми этими политологическими и финансовыми формулировками стоит одно банальное слово — воровство. Она также отметила, что Белый дом не только санкционировал кражу, но и выгодно помог Киеву за чужой счёт.

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#украина
#активы
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Генерал ВСУ: у РФ достаточно сил, чтобы занять Херсонскую и Запорожскую области
11 декабря 2024, 14:39

Фото: iStock/ SergeyVButorin

У РФ хватит сил, чтобы освободить Херсонскую и Запорожскую области, заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Politeka.
Игорь Романенко обратил внимание, что поскольку оба региона, согласно Конституции Российской Федерации, входят в ее состав, то президент Владимир Путин, полагает он, хочет легитимизировать их статус, освободив Херсонскую и Запорожскую области.

«Действия, которые происходят на Херсонском и Запорожском направлениях, говорят о том, что силы для такого уровня военных действий у них есть, и они будут этим заниматься», — подчеркнул бывший замначальника Генштаба Вооружённых сил Украины.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что подразделения российских войск освободили населённые пункты Дарьино и Плёхово в Курской области.

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#владимир путин
#президент
#всу
#запорожская область
#херсонская область
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Российские войска освободили Дарьино и Плёхово в Курской области
11 декабря 2024, 14:26

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Подразделения российских войск освободили населённые пункты Дарьино и Плёхово в Курской области. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.
В пресс-службе российского оборонного ведомства добавили, что за прошлые сутки потери ВСУ в Курской области составили более 200 военнослужащих. Уничтожены восемь боевых бронированных машин, четыре автомобиля и два миномёта.

Всего после 6 августа, когда ВСУ вторглись на территорию российского региона, противник потерял более 39 660 военнослужащих, 234 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортера, 1249 боевых бронированных машин.

В российских силовых структурах также сообщили, что за время боевых действий на территории Курской области взято в плен более 500 боевиков ВСУ.

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#всу
#курская область
#плен
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Боевики ВСУ могли атаковать Таганрог и Брянск новыми ракетами-дронами «Пекло»
Mash: ВСУ могли атаковать Таганрог и Брянск новыми ракетами-дронами «Пекло»
11 декабря 2024, 14:25

Фото: istockphoto/bpawesome

В ночь на 11 декабря Вооруженные силы Украины могли осуществить атаки на Таганрог и Брянск с использованием новых ракет-дронов «Пекло». Обломки сбитых беспилотников уже обнаружены и отправлены на экспертизу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Предполагаемыми целями атак стали нефтебаза в Брянске и научно-технический комплекс в Таганроге. Согласно информации паблика, для этих целей также могли быть использованы ракеты «Паляница» и «Нептун-МД».

Отметим, что ракеты «Пекло» обладают высокой скоростью — до 700 км/час — и способны поражать цели на расстоянии до 700 км.

Напомним, что сегодня была объявлена опасность атаки БПЛА в Таганроге. Также этой ночью дроны атаковали Брянск.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

До этого Минобороны РФ сообщило, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены над территорией Брянской области 14 БПЛА ВСУ.

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#минобороны рф
#бпла
#всу
#ракеты
#пво
#дроны
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Группировка «Днепр» нанесла поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
11 декабря 2024, 14:14

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение украинским формированиям в Запорожской и Херсонской областях, Вооружённые Силы Украины (ВСУ) потеряли до 40 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, удар по бригадам ВСУ был нанесён в районах населённых пунктов Орехов, Новопокровка (Запорожская область), Понятовка и Антоновка (Херсонская область).

Что касается техники, противник потерял четыре автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли в зоне действия группировки войск «Восток» до 150 военных, боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro, четыре самоходные артиллерийские установки (САУ).

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#минобороны рф
#херсонская область
#запорожская область
#всу
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