Владимир Зеленский
Владимир Зеленский не устраивает администрацию президента США Дональда Трампа, которая попытается заменить его. Так считает экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
По его словам, в Вашингтоне уже говорят о проведении президентских выборов на Украине, так как понимают необходимость смены политического режима в стране.
Так, он добавил, что депутаты Верховной рады сейчас пытаются найти способы продлить свою политическую власть в преддверии грядущих перемен, понимая, что с Зеленским у них никаких перспектив нет.
Тем временем оппоненты главы киевского режима — председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко работают над тем, чтобы Зеленский в новых выборах участие не принял.
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«Если бы Зеленский их устраивал как ныне действующий президент и перспективный с точки зрения реализации планов по Украине в будущем, то, конечно, они бы не поднимали этот вопрос. Думаю, Вашингтон попытается сместить Зеленского», — заявил Килинкаров в беседе с NEWS.ru.
Так, он добавил, что депутаты Верховной рады сейчас пытаются найти способы продлить свою политическую власть в преддверии грядущих перемен, понимая, что с Зеленским у них никаких перспектив нет.
Тем временем оппоненты главы киевского режима — председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко работают над тем, чтобы Зеленский в новых выборах участие не принял.
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Элина Позднякова