Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне 28 февраля

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
Владимир Зеленский планирует прилететь в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля. Об этом пишет Reuters.
По информации издания, прилет главы киевского режима в Штаты связан с обсуждением сделки по добыче полезных ископаемых на Украине. Ранее данный проект был согласован представительствами двух стран.
В Белом доме отказались от комментариев.
Напомним, что представительства США и Украины пришли к согласию по поводу сделки по редкоземельным металлам. В ней не указываются гарантии безопасности, при этом Штаты отказались от идеи по 100% контролю коммерческого фонда.
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В Белом доме отказались от комментариев.
Напомним, что представительства США и Украины пришли к согласию по поводу сделки по редкоземельным металлам. В ней не указываются гарантии безопасности, при этом Штаты отказались от идеи по 100% контролю коммерческого фонда.
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Иван Мусатов