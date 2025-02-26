Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне 28 февраля

Украинские войска направили в сторону Краснодарского края или Крымского моста десятки беспилотников. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.