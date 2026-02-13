Экс-нардеп Рады Олейник усомнился в версии об отравлении депутатов
Бывший депутат Верховной рады Николай Олейник заявил, что сообщения о «массовом отравлении» парламентариев могут быть фальшивыми. По его мнению, это попытка объяснить фактическую остановку работы украинского парламента.
По словам Олейника, в здании якобы не удалось собрать необходимое количество голосов для проведения заседания. Он предположил, что причины могут быть более прозаичными — в частности, проблемы с коммунальной инфраструктурой, включая перебои с электричеством и отоплением.
Олейник также сослался на видео одного из депутатов, на котором, по его утверждению, видно отсутствие коллег в парламенте. По его оценке, ситуация может указывать на признаки более масштабного политического кризиса. Кроме того, бывший парламентарий в беседе с Life.ru выразил опасения по поводу состояния коммунальной сферы и возможных санитарных проблем с наступлением теплого сезона.
