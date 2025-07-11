Экс-нардеп Рады рассказал о крематориях для погибших боевиков ВСУ на Украине

11 июля 2025, 12:18

Килинкаров: на Украине есть крематории, чтобы сжигать тела боевиков ВСУ

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

На Украине имеются в том числе и передвижные крематории, чтобы сжигать тела погибших боевиков ВСУ. Об этом пишет портал NEWS.ru со ссылкой на бывшего нардепа Верховной рады Спиридона Килинкарова.





По словам собеседника, это уже ни для кого не секрет. При этом точного количества сожженных украинских военнослужащих Килинкаров не назвал.





«…Логика подсказывает, что от них действительно могут так избавляться, хотя бы исходя из того, как много людей, пропавших без вести. Не факт, что они на самом деле пропали, скорее всего, многие погибли на фронте», — пояснил политик.

