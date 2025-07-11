Экс-нардеп Рады рассказал о крематориях для погибших боевиков ВСУ на Украине
Килинкаров: на Украине есть крематории, чтобы сжигать тела боевиков ВСУ
На Украине имеются в том числе и передвижные крематории, чтобы сжигать тела погибших боевиков ВСУ. Об этом пишет портал NEWS.ru со ссылкой на бывшего нардепа Верховной рады Спиридона Килинкарова.
По словам собеседника, это уже ни для кого не секрет. При этом точного количества сожженных украинских военнослужащих Килинкаров не назвал.
«…Логика подсказывает, что от них действительно могут так избавляться, хотя бы исходя из того, как много людей, пропавших без вести. Не факт, что они на самом деле пропали, скорее всего, многие погибли на фронте», — пояснил политик.Килинкаров считает, что такой подход позволяет киевскому режиму не платить семьям павших боевиков. Эксперт добавил, что дефицит украинского бюджета в текущем году составляет 19 миллиардов долларов, а в следующем году цифра может вырасти в два раза. Он резюмировал, что Украина не в состоянии самостоятельно генерировать средства для своего выживания, их ей может предоставить только Запад.