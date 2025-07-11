«Кошмар»: стало известно о состоянии мамы мальчика, который погиб после атаки ВСУ на пляж в Курске

11 июля 2025, 12:05

Мама мальчика, погибшего при атаке ВСУ в Курске, старается не смотреть фото сына

Фото: шЫещсл|globalmoments

Мама пятилетнего Толи, который погиб после удара ВСУ по пляжу в Курске, сейчас старается не смотреть фотографии сына и не читать новости, чтобы избежать истерик.







«Я стараюсь сейчас об этом не думать и не говорить, чтобы у меня не было каких-то истерик», — приводит RT слова Полины.

«Знаете, не мне судить, но слов нет. Для меня то, что происходит, — это уму непостижимо», — заключила Полина.