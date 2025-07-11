«Кошмар»: стало известно о состоянии мамы мальчика, который погиб после атаки ВСУ на пляж в Курске
Мама мальчика, погибшего при атаке ВСУ в Курске, старается не смотреть фото сына
Мама пятилетнего Толи, который погиб после удара ВСУ по пляжу в Курске, сейчас старается не смотреть фотографии сына и не читать новости, чтобы избежать истерик.
«Я стараюсь сейчас об этом не думать и не говорить, чтобы у меня не было каких-то истерик», — приводит RT слова Полины.
На сегодняшний день женщина лежит в больнице. При атаке ВСУ она получила травмы и сейчас проходит лечение.
По ее словам, удары украинских боевиков по мирному населению являются кошмаром.
«Знаете, не мне судить, но слов нет. Для меня то, что происходит, — это уму непостижимо», — заключила Полина.
9 июля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о смерти мальчика, раненного при атаке ВСУ на Курск вечером 8 июля. Ребенка должны были перевезти на лечение в Москву, однако малыш скончался во время транспортировки. У него было 30% ожогов тела. Местные власти пообещали оказать семье погибшего мальчика окажут всю необходимую помощь.