Российские войска разнесли подземную штаб-квартиру ТЦК
В эту пятницу, 11 июля, российские военные нанесли массированный удар по подземному управлению Одесского территориального центра комплектования (ТЦК), который расположен на территории завода «Стальканат». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что ВС РФ применяли для атаки девять ракет типа «Герань». Ранее российская разведка установила, что на минус первом и втором этажах располагалась штаб-квартира руководителей одесского ТЦК, переоборудованная под нужды ВСУ. В результате обстрела все помещения были полностью разрушены и завалены бетонными конструкциями.
Перед этим сообщалось, что порядка шести тысяч бойцов ВСУ рискуют попасть под массированный удар ВС РФ возле Покровска.
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