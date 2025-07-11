Российские войска разнесли подземную штаб-квартиру ТЦК

11 июля 2025, 10:53

SHOT: подземное управление одесского ТЦК уничтожено на территории «Стальканата»

Фото: iStock/zim286

В эту пятницу, 11 июля, российские военные нанесли массированный удар по подземному управлению Одесского территориального центра комплектования (ТЦК), который расположен на территории завода «Стальканат». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.